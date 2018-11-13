Підпал авто директора держпідприємства: у поліції розповіли подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вчора в Одесі біля одного з житлових будинків невідомий за допомогою горючої речовини підпалив авто BMW. Про це повідомила УНН начальник комунікації управління Національної поліції у м.Одеса Любов Гордієвська.
У понеділок 12 листопада близько 5 години ранку до управління поліції Одеси надійшло повідомлення про те, що зайнявся автомобіль. На місце виїхали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС. Пожежу було ліквідовано. Після інциденту у авто були пошкоджені фара та багажник.
Попередньо відомо, що слідчо-оперативна група, відпрацьовуючи повідомлення про підпал, переглянула камери зовнішнього відеоспостереження.
“На камерах ми побачили, що є особа, невстановлена особа чоловіка, який розлив запалюючу суміш. З місця подій було вилучено фрагмент ганчірки з кіптявою”, — повідомила УНН начальник комунікації.
Також вона розповіла, що спершу було телефонне повідомлення, а після виїзду поліцейських на місце події було звернення власника авто у поліцію. Але після прибуття слідчо-оперативної групи заявник не був на місці події.
Поліцією було порушено кримінальне провадження ч.2 ст.191 КК України.
Наразі тривають слідчі дії які направлені на встановлення причин та обставин цієї пожежі, а також встановлення особи зловмисника, який вчинив це кримінальне правопорушення.
Крім того, Л.Гордієвська підтвердила що це був автомобіль марки BMW.
За інформацією УНН, автомобіль належить генеральному директору ДП “Національні інформаційні системи” Станіславу Лур’є, який проживає у Києві.