Подозреваемый в жестоком обращении с павлином взят под круглосуточный домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Черновицкий суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста буковинцу, который на камеру до смерти забил павлина, информирует УНН.
Детали
Прокурор и следователь требовали от суда взять мужчину под стражу. Глубокский районный суд отказал в удовлетворении этого ходатайства и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Прокуратура не согласна с указанным решением и будет обжаловать его в апелляционном порядке. В дальнейшем планируется провести досудебное следствие с последующим рассмотрением дела в суде по ч. 3 ст. 299 УК Украины.
Напомним
По данным следствия, 3 июня, во время отдыха, 18-летний парень жестоко обращался с павлином. Птицу приобрел заранее. Осознавая, что его действия принесут павлину существенную боль и могут вызвать увечье или смерть, молодой человек с особой жестокостью наносил птице повреждения. Об этом факте стало известно благодаря тому, что все издевательства над павлином были сняты друзьями подозреваемого. Видео впоследствии обнародовали в соцсетях.