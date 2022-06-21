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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Підозрюваного у жорстокому поводженні з павичем взято під цілодобовий домашній арешт

Підозрюваного у жорстокому поводженні з павичем взято під цілодобовий домашній арешт

Київ • УНН

 • 112080 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Чернівецький суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту буковинцю, який на камеру до смерті забив павича, інформує УНН

Деталі

Прокурор та слідчий вимагали від суду взяти чоловіка під варту. Глибоцький районний суд відмовив у задоволенні цього клопотання та обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокуратура не погоджується зі вказаним рішенням та оскаржуватиме його в апеляційному порядку. Надалі планується провести досудове слідство з подальшим розглядом справи у суді за ч. 3 ст. 299 КК України.

Нагадаємо

За даними слідства, 3 червня, під час відпочинку, 18-річний молодик жорстоко поводився з павичем. Птаха придбав заздалегідь. Усвідомлюючи, що його дії завдадуть павичу істотного болю та можуть спричинити каліцтво або смерть, молодик з особливою жорстокістю наносив птаху ушкодження. Про цей факт стало відомо завдяки тому, що усі знущання над павичем зафільмували друзі підозрюваного. Відео згодом оприлюднили у соцмережах.

Українські Національні Новини

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