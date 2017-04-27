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Подозреваемый в завладении государственным имуществом депутат Черкасского облсовета арестован

Киев • УНН

 • 11420 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Арестован депутата Черкасского областного совета, который подозревается в незаконном завладении имуществом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Подозреваемый в завладении государственным имуществом депутат Черкасского облсовета арестован

"В Приднепровском районном суде г. Черкассы удовлетворено ходатайство прокуратуры Черкасской области об избрании депутату областного совета, который незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн, меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следственным судьей указанному выше лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

25 апреля 2017 года прокуратурой Черкасской области бывшему директору одного из государственных предприятия г. Тальное, депутату Черкасского областного совета, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что директор указанного предприятия в 2008 году умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах другого юридического лица, в нарушение требований законодательства, достоверно зная, что государственное предприятие включено в перечень объектов государственной собственности и не подлежит приватизации, не согласовал свои действия и решения с Кабинетом Министров Украины и осуществил незаконное отчуждение предприятия путем заключения договора купли-продажи с одним из обществ г. Тальное, соучредителем которого он являлся.

В результате его противоправных действий целостный имущественный комплекс государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн незаконно выбыл из собственности государства.

Как сообщал УНН 27 апреля, столичная прокуратура задержала на взятке председателя комиссии Киевоблсовета.

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