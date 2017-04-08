Подозреваемого во взрыве у школы в Ростове-на-Дону арестовали в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Ленинский районный суд арестовал до 6 июня вероятного виновника взрыва у лицея №5 в Ростове-на-Дону в РФ. Об этом сообщил представитель суда, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Шарапову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня", - сообщили в суде.
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Галина Гагалаева, следователь в суде настаивал на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку подозреваемый в противном случае мог скрыться и повлиять на следствие.
Суд удовлетворил ходатайство об аресте Шарапова на 1 месяц и 29 дней.
Напомним, по факту взрыва в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело.
Как сообщал УНН, 6 апреля взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону рядом со школой.