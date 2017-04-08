Підозрюваного у вибуху біля школи в Ростові-на-Дону арештували в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Ленінський районний суд заарештував до 6 червня ймовірного винуватця вибуху біля ліцею №5 в Ростові-на-Дону у РФ. Про це повідомив представник суду, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Шарапову обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 6 червня", - повідомили у суді.
Як повідомила старший помічник керівника СУ СК РФ по регіону Галина Гагалаєва, слідчий в суді наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, оскільки підозрюваний в іншому випадку міг сховатися і вплинути на слідство.
Суд задовольнив клопотання про арешт Шарапова на 1 місяць і 29 діб.
Нагадаємо, за фактом вибуху в Ростові-на-Дону порушено кримінальну справу.
Як повідомляв УНН, 6 квітня вибух стався в центрі Ростова-на-Дону поруч зі школою.