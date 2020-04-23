Подозреваемого во взрывах на газозаправочной станции и гибели человека будут судить в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. На Кировоградщине правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении служащего за нарушение правил безопасности, что привело к взрывам на газозаправной станции и гибели человека. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ЧП в области, передает УНН.
Следователь Кропивницкого отдела полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области, завершил досудебное расследование в уголовном производстве по факту чрезвычайного события, которое произошло 27 марта 2019 года в Кропивницкому. В результате нарушений, на территории газозаправочной станции и автомобильной стоянки возник пожар, что привело к взрывам автомобильных цистерн со сжиженном газом.
“В результате один человек погиб, еще двое — получили повреждения средней степени тяжести. Кроме того, ряд автомобилей огонь уничтожил или повредил”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования потерпевшими признали 20 человек, которые понесли ущерб на более чем три миллиона гривен.
Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи — лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в Кропивницком 27 марта прошлого года произошел взрыв на газовой заправке. После этого прокуратурой были названы причины взрыва.