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Подозреваемого во взрывах на газозаправочной станции и гибели человека будут судить в Кропивницком

Подозреваемого во взрывах на газозаправочной станции и гибели человека будут судить в Кропивницком

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. На Кировоградщине правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении служащего за нарушение правил безопасности, что привело к взрывам на газозаправной станции и гибели человека. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ЧП в области, передает УНН.

Следователь Кропивницкого отдела полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области, завершил досудебное расследование в уголовном производстве по факту чрезвычайного события, которое произошло 27 марта 2019 года в Кропивницкому. В результате нарушений, на территории газозаправочной станции и автомобильной стоянки возник пожар, что привело к взрывам автомобильных цистерн со сжиженном газом.

“В результате один человек погиб, еще двое — получили повреждения средней степени тяжести. Кроме того, ряд автомобилей огонь уничтожил или повредил”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования потерпевшими признали 20 человек, которые понесли ущерб на более чем три миллиона гривен.

Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи — лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Кропивницком 27 марта прошлого года произошел взрыв на газовой заправке. После этого прокуратурой были названы причины взрыва.

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