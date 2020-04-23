Подозреваемого во взрывах на газозаправочной станции и гибели человека будут судить в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 апреля. УНН. На Кировоградщине правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении служащего за нарушение правил безопасности, что привело к взрывам на газозаправной станции и гибели человека. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ ЧП в области, передает УНН.