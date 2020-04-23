Пiдозрюваного у вибухах на газозаправнiй станцiї та загибелi людини судитимуть в Кропивницькому

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Кiровоградщинi правоохоронцi скерували до суду обвинувальний акт стосовно службовця за порушення правил безпеки, що призвело до вибухiв на газозаправнiй станцiї та загибелi людини. Про це поiнформували в прес-службi ГУ НП в областi, передає УНН.