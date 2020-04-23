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Пiдозрюваного у вибухах на газозаправнiй станцiї та загибелi людини судитимуть в Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Кiровоградщинi правоохоронцi скерували до суду обвинувальний акт стосовно службовця за порушення правил безпеки, що призвело до вибухiв на газозаправнiй станцiї та загибелi людини. Про це поiнформували в прес-службi ГУ НП в областi, передає УНН.

Слiдчий Кропивницького вiддiлу полiцiї, за процесуального керiвництва прокуратури областi, завершив досудове розслiдування у кримiнальному провадженнi за фактом надзвичайної подiї, що сталася 27 березня 2019 року в Кропивницькому. Внаслiдок порушень, на територiї газозаправної станцiї та автомобiльної стоянки виникла пожежа, що призвело до вибухiв автомобiльних цистерн зi зрiдженим газом.

“У результатi одна людина загинула, ще двоє — отримали ушкодження середнього ступеня тяжкостi. Крiм того, низку автiвок вогонь знищив, чи пошкодив”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ходi досудового розслiдування потерпiлими визнали 20 людей, якi зазнали шкоди на понад три мiльйони гривень.

Максимальне покарання, яке передбачає санкцiя статтi — позбавлення волi на строк до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

Нагадаємо, у Кропивницькому 27 березня минулого року стався вибух на газовій заправці. Після цього прокуратурою були названі причини вибуху.

Українські Національні Новини

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