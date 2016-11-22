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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Подозреваемого в убийстве патрульных в Днепре оставили под стражей еще на два месяца

Киев • УНН

 • 12955 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток - такое решение принял Шевченковский районный суд г. Днепра в отношении подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре Александра Пугачева. Это подтвердила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает корреспондент УНН-Центр.

Подозреваемого в убийстве патрульных в Днепре оставили под стражей еще на два месяца

В сентябре ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Этот срок сегодня был продлен еще на 60 суток.

Напомним, 25 сентября экипаж патрульной полиции остановил автомобиль марки "Citroen" за нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения. Девушка-патрульная умерла на операционном столе

В совершении преступления подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений.

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