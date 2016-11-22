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Підозрюваного у вбивстві патрульних у Дніпрі залишили під вартою ще на два місяці

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Подовжити міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб — таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд м. Дніпра щодо підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі Олександра Пугачова. Це підтвердила речниця ГУ НП в Дніпропетровській області Анна Старчевська, передає кореспондент УНН-Центр.

Підозрюваного у вбивстві патрульних у Дніпрі залишили під вартою ще на два місяці

У вересні йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Цей термін сьогодні було подовжено ще на 60 діб.

Нагадаємо, 25 вересня екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль марки “Citroen” за порушення правил дорожнього руху. Водій автівки почав чинити опір працівникам поліції, а потім здійснив декілька пострілів та зник із місця пригоди.

Співробітник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення. Дівчина-патрульна померла на операційному столі

У скоєнні злочину підозрюють Олександра Пугачова, колишнього бійця “Торнадо”, який перебував у розшуку за скоєння інших тяжких злочинів.

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