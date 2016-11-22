Підозрюваного у вбивстві патрульних у Дніпрі залишили під вартою ще на два місяці

У вересні йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Цей термін сьогодні було подовжено ще на 60 діб.

Нагадаємо, 25 вересня екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль марки “Citroen” за порушення правил дорожнього руху. Водій автівки почав чинити опір працівникам поліції, а потім здійснив декілька пострілів та зник із місця пригоди.

Співробітник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення. Дівчина-патрульна померла на операційному столі

У скоєнні злочину підозрюють Олександра Пугачова, колишнього бійця “Торнадо”, який перебував у розшуку за скоєння інших тяжких злочинів.