Подозреваемого в терроризме приговорили к смертной казни в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Казахстане суд приговорил к смертной казни Руслана Кулекбаева по обвинению в терроризме, которого признали виновным в убийстве, попытке убийства и вооруженных нападениях в июле 2016 года, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Еще пятерых фигурантов дела приговорили к срокам заключения от трех до 10,5 лет.
Р.Кулекбаев был задержан 18 июля после нападения на здание полиции и департамента комитета национальной безопасности, в результате чего погибли 10 человек. Власть Казахстана назвала нападение терактом. Р.Кулекбаев признал вину.
Власть Казахстана заявила, что мужчина испытал влияние радикального ислама во время предыдущих заключений за вооруженное ограбление и другие преступления.
Президент Нурсултан Назарбаев ввел мораторий на смертную казнь в Казахстане в 2003 году, официально казнь отменили в 2007 году, но конституция страны делает исключение в случае совершения террористических актов.