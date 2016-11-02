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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26468 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Підозрюваного у тероризмі засудили до страти в Казахстані

Підозрюваного у тероризмі засудили до страти в Казахстані

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Казахстані суд засудив до страти Руслана Кулекбаєва за звинуваченням у тероризмі, якого визнали винним у вбивстві, спробі вбивства і збройних нападах у липні 2016 року, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Ще п’ятьох фігурантів справи засудили до термінів ув’язнення від трьох до 10,5 року.

Р.Кулекбаєв був затриманий 18 липня після нападів на будівлю поліції і департаменту комітету національної безпеки, внаслідок чого загинули 10 людей. Влада Казахстану назвала напад терактом. Р.Кулекбаєв визнав провину.

Влада Казахстану заявила, що чоловік зазнав впливу радикального ісламу під час попередніх ув’язнень за збройне пограбування й інші злочини.

Президент Нурсултан Назарбаєв запровадив мораторій на смертну кару в Казахстані у 2003 році, офіційно страту скасували в 2007 році, але конституція країни робить виняток у випадку скоєння терористичних актів.

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