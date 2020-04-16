Подозреваемого в расстреле участников Майдана суд отпустил под личное обязательство - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Печерский районный суд города Киева отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстреле участников Майдана Владимира Косенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Евгению Закревскую в Facebook.
"Отказали в удовлетворении ходатайства прокурора Земского о продлении подозреваемому в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова круглосуточного домашнего ареста. Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы. Даже без браслета", - пишет она.
По ее словам, прокурор Земсков просил продлить меру пресечения Владимиру Косенко на 60 суток (круглосуточный домашний арест с браслетом), обосновывая риски тем, что Косенко может влиять на свидетелей, которые были с ним 20 февраля 2014 года на Институтской.
Напомним, Олег Ушневич погиб на Майдане Независимости 20 февраля 2014 года.