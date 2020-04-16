Підозрюваного у розстрілі учасників Майдану суд відпустив під особисте зобов'язання - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Печерський районний суд міста Києва відпустив під особисте зобов'язання підозрюваного у розстрілі учасників Майдану Володимира Косенка. Про це повідомляє УНН із посиланням на адвоката Євгенію Закревську в Facebook.
“Відмовили в задоволенні клопотання прокурора Земского про продовження підозрюваному у вбивстві Олега Ушневича і пораненні Віталія Гукова цілодобового домашнього арешту. Володимиру Косенко особисте зобов‘язання — виконувати процесуальні обов‘язки, утриматись від спілкування зі свідками і підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Навіть без браслета”, — пише вона.
За її словами, прокурор Земсков просив продовжити запобіжний захід Володимиру Косенко на 60 діб (цілодобовий домашній арешт з браслетом), обґрунтовуючи ризики тим, що Косенко може впливати на свідків, які були з ним 20 лютого2014 року на Інститутській.
Нагадаємо, Олег Ушневич загинув на Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року.