Подозреваемой в жестоком убийстве дочери в Харькове будут назначать психиатрическую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Харьковской области женщине, которую подозревают в убийстве своей 13-летней дочери будут назначать психиатрическую экспертизу, сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"Психиатрическая экспертиза не назначалася, но она будет назначаться в любом случае. Женщина сейчас под стражей. Сейчас продолжаются первоочередные действия - сбор доказательной базы, анализ крови. Более формальные запросы и справки будут делаться позже", - сказал Чубенко.
Напомним, в Харькове посреди улицы обнаружили обнаженную женщину, которая несла в пакете отрубленную голову. Как стало известно УНН, голова принадлежала дочери задержанной.
По факту убийства ребенка полицейские Харьковской области открыли уголовное производство. За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки.
Женщину взяли под стражу.