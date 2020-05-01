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Подозреваемой в жестоком убийстве дочери в Харькове будут назначать психиатрическую экспертизу

Киев • УНН

 • 50589 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Харьковской области женщине, которую подозревают в убийстве своей 13-летней дочери будут назначать психиатрическую экспертизу, сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Подозреваемой в жестоком убийстве дочери в Харькове будут назначать психиатрическую экспертизу

"Психиатрическая экспертиза не назначалася, но она будет назначаться в любом случае. Женщина сейчас под стражей. Сейчас продолжаются первоочередные действия - сбор доказательной базы, анализ крови. Более формальные запросы и справки будут делаться позже", - сказал Чубенко.

Напомним, в Харькове посреди улицы обнаружили обнаженную женщину, которая несла в пакете отрубленную голову. Как стало известно УНН, голова принадлежала дочери задержанной.

По факту убийства ребенка полицейские Харьковской области открыли уголовное производство. За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки.

Женщину взяли под стражу.

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