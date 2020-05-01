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Підозрюваній у жорстокому вбивстві доньки у Харкові призначатимуть психіатричну експертизу

Київ • УНН

 • 50589 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. На Харківщині жінці, яку підозрюють у вбивстві своєї 13-річної доньки будуть призначати психіатричну експертизу, наразі проводяться першочергові слідчі дії. Про це повідомив УНН прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Підозрюваній у жорстокому вбивстві доньки у Харкові призначатимуть психіатричну експертизу

"Психіатрична експертиза не назначалася, але вона буде призначатися в будь-якому випадку. Жінка зараз під вартою. Наразі тривають першочергові дії – збір доказової бази, аналіз крові. Більш формальні запроси та довідки будуть робитися пізніше”, - сказав Чубенко.

Нагадаємо, у Харкові посеред вулиці виявили оголену жінку, яка несла у пакеті відрубану голову. Як стало відомо УНН, голова належала доньці затриманої.

За фактом вбивства дитини поліцейські Харківщині відкрили кримінальне провадження. За вчинення страшного злочину затримана мати 13-річної дівчинки. 

Жінку взяли під варту.

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