Подозреваемых в убийстве селянина в Ровенской области задерживали 8 экипажей полиции

По предварительной информации, задержанных подозревают в убийстве 57-летнего жителя села. В спецоперации на заправке возле села Бармаки недалеко от областного центра участвовало 8 экипажей.

Одна из версий убийства - нападающие застрелили скупщика янтаря.

Напомним, как сообщал УНН, при попытке ограбить банк в Луцке ранили двух молодых людей.