Подозреваемых в убийстве селянина в Ровенской области задерживали 8 экипажей полиции
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 января. УНН. Подозреваемых в убийстве жителя села Люхча Сарненского района Ровенской области задержали полицейские возле Ровно. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
По предварительной информации, задержанных подозревают в убийстве 57-летнего жителя села. В спецоперации на заправке возле села Бармаки недалеко от областного центра участвовало 8 экипажей.
Одна из версий убийства - нападающие застрелили скупщика янтаря.
Напомним, как сообщал УНН, при попытке ограбить банк в Луцке ранили двух молодых людей.