Підозрюваних у вбивстві селянина на Рівненщині затримувало 8 екіпажів поліції
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 січня. УНН. Підозрюваних у вбивстві жителя села Люхча Сарненського району Рівненщини затримали поліцейські поблизу Рівного. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
За попередньою інформацією, затриманих підозрюють у вбивстві 57-річного жителя села. У спецоперації на заправці поблизу села Бармаки неподалік обласного центру брало участь 8 екіпажів.
Одна з версій вбивства — нападники застрелили скупника бурштину.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час спроби пограбувати банк у Луцьку поранили двох молодиків.