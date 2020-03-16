Подозрение на коронавирус в Тернопольской области: женщину госпитализировали в инфекционное отделение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Тернопольской области в инфекционное отделение госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Ранее стало известно, что она приехала из Испании и имеет плохое самочувствие. Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил мэр Черткова Владимир Шматько, передает УНН.
“Женщина недавно вернулась из Испании, где она гостила у дочери. Ехала в Залещики, но ей стало плохо и она выошла на автостанции в Черткове. Женщину госпитализировали в местное отделение Чертковского больницы. Эпидемиологи пока исследуют ее анализы на коронавирусную инфекцию”, — сообщил мэр.
Он отметил, что женщина находится в полной изоляции и призвал не присоединяться тех, кто приехал из-за границы, к празднованию и участию в массовых мероприятиях.
Он также добавил, что в больнице все пациенты были переведены в другие отделения.
Сейчас состояние женщины проверяют эпидемиологи.
По состоянию на утро понедельника, в Украине зафиксировано три потвержденных случая заражения коронавирусом, из которых 1 человек — женщина из Житомирской области — умерла.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.