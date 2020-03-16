Подозрение на коронавирус в Тернопольской области: женщину госпитализировали в инфекционное отделение

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Тернопольской области в инфекционное отделение госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Ранее стало известно, что она приехала из Испании и имеет плохое самочувствие. Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил мэр Черткова Владимир Шматько, передает УНН.