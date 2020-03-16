Підозра на коронавірус у Тернопільській області: жінку госпіталізували до інфекційного відділення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Тернопільскій області до інфекційного відділення госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус. Раніше стало відомо, що вона приїхала з Іспанії та має погане самопочуття. Про це у своєму відеозверненні у Facebook заявив мер Чорткова Володимир Шматько, передає УНН.
“Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, втім її стало погано і вона вийшла на автостанції у Чорткові. Жінку госпіталізували у місцеве відділення Чортківської лікарні. Епідеміологи наразі досліджують її аналізи стосовно коронавірусної інфекції”, — сказав мер.
Він зазначив, що жінка знаходиться в повній ізоляції та закликав не долучатись тих, хто приїхав з-за кордону, до святкування та участі у масових заходах.
Він також додав, що в лікарні всі пацієнти були переведені до інших відділень.
Наразі стан жінки перевіряють епідеміологи.
Станом на ранок понеділка, в Україні зафіксовано три підтверджених випадки зараження коронавірусом, з яких 1 людина — жінка на Житомирщині — померла.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.