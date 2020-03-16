Підозра на коронавірус у Тернопільській області: жінку госпіталізували до інфекційного відділення

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Тернопільскій області до інфекційного відділення госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус. Раніше стало відомо, що вона приїхала з Іспанії та має погане самопочуття. Про це у своєму відеозверненні у Facebook заявив мер Чорткова Володимир Шматько, передає УНН.