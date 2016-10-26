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15 марта, 19:03 • 116358 просмотра

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Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн не повлечет инфляцию - П.Розенко

Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн не повлечет инфляцию - П.Розенко

Киев • УНН

 • 19469 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Решение правительства об увеличении вдвое минимальной заработной платы с января 2017 года до 3,2 тыс. грн не разбалансирует бюджет не приведет к росту инфляции. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Государственный бюджет на 2017 год будет сбалансирован. Этот шаг (повышение минимальной зарплаты в 2017 до 3200 грн - ред.) Никак не повлияет на рост инфляции или другие средства. То есть, мы нашли абсолютно нормальный неинфляционный момент для повышения, в том числе минимальной заработной платы ", - подчеркнул он.

П.Розенко после решения правительства о повышении минимальной зарплаты с января 2017 года до 3200 грн будет сделан  полностью перерасчет проекта Государственного бюджета на 2017 год, в том числе госрасходов на оплату труда.

По его мнению, благодаря такому решению правительства будут увеличены доходы Пенсионного фонда.

Напомним, минимальная зарплата с 2017 года составит 3200 грн .

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