Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн не повлечет инфляцию - П.Розенко

"Государственный бюджет на 2017 год будет сбалансирован. Этот шаг (повышение минимальной зарплаты в 2017 до 3200 грн - ред.) Никак не повлияет на рост инфляции или другие средства. То есть, мы нашли абсолютно нормальный неинфляционный момент для повышения, в том числе минимальной заработной платы ", - подчеркнул он.

П.Розенко после решения правительства о повышении минимальной зарплаты с января 2017 года до 3200 грн будет сделан полностью перерасчет проекта Государственного бюджета на 2017 год, в том числе госрасходов на оплату труда.

По его мнению, благодаря такому решению правительства будут увеличены доходы Пенсионного фонда.

Напомним, минимальная зарплата с 2017 года составит 3200 грн .