Підняття мінімальної зарплати до 3200 грн не спричинить інфляцію - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Рішення уряду про збільшення удвічі мінімальної заробітної плати з січня 2017 року до 3,2 тис. грн не розбалансує бюджет і не спричинить зростання інфляції. Про це сказав віце-прем’єр-міністр Павло Розенко журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Державний бюджет на 2017 рік буде збалансований. Цей крок (підняття мінімальної зарплати у 2017 до 3200 грн — ред.) жодним чином не вплине на зростання інфляції чи інші кошти. Тобто, ми знайшли абсолютно нормальний неінфляційний момент для підвищення, в тому числі мінімальної заробітної плати”, — наголосив він.
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П.Розенко після рішення уряду про підняття мінімальної зарплати з січня 2017 року до 3200 грн буде зроблено повністю перерахунок проекту Державного бюджету на 2017 рік, в тому числі держвидатків на оплату праці.
На його думку, завдяки такому рішенню уряду будуть збільшені доходи Пенсійного фонду.
Нагадаємо, мінімальна зарплата з 2017 року становитиме 3200 грн.