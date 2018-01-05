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Подростка обвинили в непредумышленном убийстве в метро Нью-Йорка

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. Восемнадцатилетнему парню предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 65-летнего мужчины, который погиб в результате падения на пути станции метрополитена Бруклина после нанесенного ему удара. Об этом заявила местная полиция, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Подростка обвинили в непредумышленном убийстве в метро Нью-Йорка

Полиция арестовала подростка Эдварда Кордеро после объявления ему обвинений в непредумышленном убийстве и в нападении, которое он совершил на станции метрополитена Джей-стрит.

Как отмечается, задержанный на платформе станции метро бессвязно рассказывал о дьяволе и других подобных темах. Примерно в 2:30 ночи он подошел к мужчине, Хасинто Суареса, который ждал поезда. Мужчина оттолкнул парня, но тот вернулся и ударил его.

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Пассажиры, которые находились на станции, попытались оказать первую помощь пострадавшему, однако позднее он умер в Бруклинском медицинском центре. Правоохранители ожидают результатов экспертизы для установления точной причины смерти.

Напоминаем, все школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг в связи с обильными снегопадами.

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