Підлітка звинуватили у ненавмисному вбивстві в метро Нью-Йорка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Вісімнадцятирічному хлопцю пред'явили обвинувачення у ненавмисному вбивстві 65-річного чоловіка, який загинув внаслідок падіння на колії станції метрополітену Брукліна після нанесеного йому удару. Про це заявила місцева поліція, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Поліція заарештувала підлітка Едварда Кордеро після оголошення йому обвинувачень у ненавмисному вбивстві та у нападі, котрий він скоїв на станції метрополітену Джей-Стріт.
Як зазначається, затриманий на платформі станції метро незв'язно розповідав про диявола та інші подібні теми. Приблизно о 2:30 ночі він підійшов до чоловіка, Хасінто Суареса, який чекав на потяг. Чоловік відштовхнув хлопця, але той повернувся та вдарив його.
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Пасажири, які перебували на станції, спробували надати першу допомогу потерпілому, однак згодом він помер у Бруклінському медичному центрі. Правохоронці очікують результатів експертизи для встановлення точної причини смерті.
Нагадуємо, всі школи Нью-Йорка будуть закриті в четвер у зв'язку з рясними снігопадами.