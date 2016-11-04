Подросток попал под трактор в Ровенской области

Вчера, 3 ноября, около 14:00 в полицию поступило сообщение от медиков, что в больницу доставлен травмированный 16-летний житель райцентра.

У подростка диагностировали закрытый перелом, резаные раны бедра, и оказали необходимую помощь.

Правоохранители установили, что парень помогал знакомому обрабатывать земельный участок. По предварительной информации, во время посадки малины несовершеннолетний поскользнулся и упал под трактор Т-40, которым управлял его 19-летний товарищ.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) УК Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.