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15 марта, 19:03 • 114847 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165475 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137277 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129783 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112555 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105324 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101328 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Подросток попал под трактор в Ровенской области

Подросток попал под трактор в Ровенской области

Киев • УНН

 • 7484 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Подросток попал под трактор в Ровенской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.

Вчера, 3 ноября, около 14:00 в полицию поступило сообщение от медиков, что в больницу доставлен травмированный 16-летний житель райцентра.

У подростка диагностировали закрытый перелом, резаные раны бедра, и оказали необходимую помощь.

Правоохранители установили, что парень помогал знакомому обрабатывать земельный участок. По предварительной информации, во время посадки малины несовершеннолетний поскользнулся и упал под трактор Т-40, которым управлял его 19-летний товарищ.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) УК Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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