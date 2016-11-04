Підліток потрапив під трактор на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Підліток потрапив під трактор на Рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Вчора, 3 листопада, близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні доставлений травмований 16-річний житель райцентру.
Правоохоронці встановили, що хлопець допомагав знайомому обробляти земельну ділянку. За попередньою інформацією, під час висаджування малини неповнолітній послизнувся та впав під трактор Т-40, яким керував його 19-річний товариш.
У підлітка діагностували закритий перелом, різані рани стегна, та надали необхідну допомогу.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) КК України.
Обставини події встановлюються.