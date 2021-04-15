Подросток в Донецкой области подорвался на взрывчатке при сжигании листьев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В результате взрыва неизвестного предмета в городе Покровск в Донецкой области пострадал ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Детали
Инцидент произошел 14 апреля, спасателям сообщили о взрыве неизвестного предмета улице Томанова в Покровске в 16:00.
На месте было установлено, что "при проведении населением сжигания листвы во дворе 3-этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета".
"В результате происшествия пострадал подросток, 2006 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу города Покровск", - указали в ведомстве.
Разрушений в результате детонации нет.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.
Дополнение
Согласно отчету ГСЧС, в 2020 году их пиротехники 14 тыс. 166 раз выезжали на вызовы по выявлению взрывоопасных предметов и для выполнения плановых работ по гуманитарному разминированию территории Украины.
Так, было обнаружено, изъято и уничтожено 73 тыс. 375 взрывоопасных предметов, из них 2 тыс. 104 авиационные бомбы. Также были обследовано и разминировано территорию общей площадью 4 тыс. 939 га и 108 га акватории водных объектов.
В том числе при гуманитарном разминировании территорий Донецкой и Луганской областей осуществлено 4 тыс. 147 выездов, обнаружено и обезврежено 25 тыс. 213 ВОП, проверено и разминировано 2 тыс. 282 га территории и 4,54 га акватории водных объектов.