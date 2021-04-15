Підліток на Донеччині підірвався на вибухівці під час спалювання листя

Деталі

Інцидент стався 14 квітня, рятувальникам повідомили про вибух невідомого предмету вулиці Томанова у Покровську о 16:00.

На місці було встановлено, що "під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї 3-х поверхового житлового будинку сталась одиночна детонація невідомого предмету".

"У результаті події постраждав підліток, 2006 року народження, який був госпіталізований до Центральної районної лікарні міста Покровськ", - вказали у відомстві.

Руйнувань внаслідок детонації немає.

Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.

Доповнення

Згідно зі звітом ДСНС, у 2020 році їх піротехніки 14 тис. 166 разів виїжджали на виклики щодо виявлення вибухонебезпечних предметів та для виконання планових робіт з гуманітарного розмінування території України.

Так, було виявлено, вилучено та знешкоджено 73 тис. 375 вибухонебезпечних предметів, із них 2 тис. 104 авіаційні бомби. Також було обстежено та розміновано територію загальною площею 4 тис. 939 га та 108 га акваторії водних об’єктів.

У тому числі під час гуманітарного розмінування територій Донецької та Луганської областей здійснено 4 тис. 147 виїздів, виявлено та знешкоджено 25 тис. 213 ВНП, перевірено та розміновано 2 тис. 282 га території та 4,54 га акваторії водних об’єктів.