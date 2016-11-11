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Подростков осудили за похищение авто в Днепропетровской области

Подростков осудили за похищение авто в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 7981 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Суд признал двух несовершеннолетних подростков виновными в похищении авто в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Так, в январе 2016 года, вступив в предварительный сговор, двое подростков 15 и 16 лет, один из которых был дважды судим за угон авто, в ночное время суток на ж/м Тополь-3 в городе Днепре незаконно завладели автомобилем "Шевроле Авео" .

С помощью слесарного инструмента злоумышленники проникли в салон авто и пытались завести двигатель, но безуспешно. Тогда подростки подсоединили буксировочный канат к ранее заказанному такси и похищенному авто, и отправились в сторону Запорожского шоссе, где были задержаны сотрудниками полиции.

Один из подростков в совершенном преступлении искренне раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Его подельник - ранее дважды судимый за аналогичные преступления - свою вину не признал и по приговору суда проведет за решеткой 5 лет 3 месяца.

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