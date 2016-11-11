Підлітків засудили за викрадення авто на Дніпропетровщині

Так, у січні 2016 року, вступивши у попередню змову, двоє підлітків 15 та 16 років, один з яких був двічі судимий за викрадення авто, в нічний час доби на ж/м Тополя-3 у місті Дніпрі незаконно заволоділи автомобілем «Шевроле Авео».

За допомогою слюсарного інструменту зловмисники проникли до салону авто та намагалися завести двигун, проте безуспішно. Тоді підлітки під’єднали буксирувальний канат до раніше замовленого таксі і викраденого авто, та вирушили у бік Запорізького шосе, де були затримані працівниками поліції.

Один з підлітків у скоєному злочині щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Його співучасник - раніше двічі судимий за аналогічні злочини - свою вину не визнав та за вироком суду проведе за ґратами 5 років 3 місяці.