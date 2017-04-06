Подакцизные товары планируют электронно отслеживать "от производителя до потребителя"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 57739 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106450 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163789 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120244 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118875 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113806 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105120 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107275 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155981 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подакцизные товары планируют электронно отслеживать "от производителя до потребителя"

Подакцизные товары планируют электронно отслеживать "от производителя до потребителя"

Киев  •  УНН

 • 13907 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На сайте Государственной фискальной службы Украины обнародован проект закона по внедрению автоматизированной системы движения подакцизных товаров “Электронная акцизная марка”, передает УНН со ссылкой на ГФС

Она будет следить за прохождением каждой единицы товара от производителя к потребителю.

Так, речь идет о проекте закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно контроля за оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий)”.

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Проектом закона предлагается создать единую информационную базу данных “Электронная акцизная марка” о движении подакцизных товаров от производителя/импортера до конечного потребителя, производстве и реализации каждой единицы измерения таких товаров на территории Украины.

Согласно проекту закона, система должна способствовать детенизации рынка подакцизной продукции, увеличению доходов в бюджет.

Также, согласно законопроекту, единая информационная база данных должна способствовать увеличению эффективности предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в сфере подакцизных товаров.

Напомним, как сообщал УНН, производство легального алкоголя с 2010 по 2016 год сократилось с 39 до 16 млн декалитров. Доля теневого сегмента рынка в этот промежуток времени выросла с 15-20% до 45-59%.

При этом, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

Аналитики рынка и члены налогового комитета ВРУ убеждены, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

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