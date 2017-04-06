Подакцизные товары планируют электронно отслеживать "от производителя до потребителя"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На сайте Государственной фискальной службы Украины обнародован проект закона по внедрению автоматизированной системы движения подакцизных товаров “Электронная акцизная марка”, передает УНН со ссылкой на ГФС.
Она будет следить за прохождением каждой единицы товара от производителя к потребителю.
Так, речь идет о проекте закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно контроля за оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий)”.
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Проектом закона предлагается создать единую информационную базу данных “Электронная акцизная марка” о движении подакцизных товаров от производителя/импортера до конечного потребителя, производстве и реализации каждой единицы измерения таких товаров на территории Украины.
Согласно проекту закона, система должна способствовать детенизации рынка подакцизной продукции, увеличению доходов в бюджет.
Также, согласно законопроекту, единая информационная база данных должна способствовать увеличению эффективности предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в сфере подакцизных товаров.
Напомним, как сообщал УНН, производство легального алкоголя с 2010 по 2016 год сократилось с 39 до 16 млн декалитров. Доля теневого сегмента рынка в этот промежуток времени выросла с 15-20% до 45-59%.
При этом, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.
Аналитики рынка и члены налогового комитета ВРУ убеждены, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.