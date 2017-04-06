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Підакцизні товари планують електронно відстежувати "від виробника до споживача"

Київ • УНН

 • 13911 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На сайті Державної фіскальної служби України оприлюднено проект закону щодо запровадження автоматизованої системи руху підакцизних товарів "Електронна акцизна марка", передає УНН з посиланням на ДФС.

Вона буде стежити за проходженням кожної одиниці товару від виробника до споживача.

Так, йдеться про проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів)".

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Проектом закону пропонується створити єдину інформаційну базу даних "Електронна акцизна марка" про рух підакцизних товарів від виробника/імпортера до кінцевого споживача, виробництво і реалізацію кожної одиниці виміру таких товарів на території України.

Згідно з проектом закону, система повинна сприяти детінізації ринку підакцизної продукції, збільшення доходів до бюджету.

Також, згідно із законопроектом, єдина інформаційна база даних повинна сприяти збільшенню ефективності запобігання, виявлення і розкриття злочинів у сфері підакцизних товарів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, виробництво легального алкоголю з 2010 по 2016 рік скоротилося з 39 до 16 млн декалітрів. Частка тіньового сегменту ринку в цей проміжок часу зросла з 15-20% до 45-59%.

При цьому, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

Аналітики ринку і члени податкового комітету ВРУ переконані, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необгрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.

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