Взяли под стражу злоумышленника, который обворовывал церкви на Прикарпатье

"26-летний мужчина, которого подозревали в по меньшей мере шести кражах из церквей в Ивано-Франковске, в период следствия похищал деньги из храмов в Кольском районе и городе Долина, где его задержали на "горячем". По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением в жилье, другое помещение) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено заключение на срок от трех до шести лет. Проводится следствие, в ходе которого подозреваемого проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. В этот момент злоумышленник находится под стражей", - сообщили правоохранители.