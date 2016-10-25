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15 марта, 19:03 • 116356 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170240 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140229 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132503 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114042 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106192 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101965 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136662 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132554 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127900 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Взяли под стражу злоумышленника, который обворовывал церкви на Прикарпатье

Взяли под стражу злоумышленника, который обворовывал церкви на Прикарпатье

Киев • УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 25 октября. УНН. Подозреваемый в кражах из церквей на Прикарпатье взят под стражу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

"26-летний мужчина, которого подозревали в по меньшей мере шести кражах из церквей в Ивано-Франковске, в период следствия похищал деньги из храмов в Кольском районе и городе Долина, где его задержали на "горячем". По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением в жилье, другое помещение) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено заключение на срок от трех до шести лет. Проводится следствие, в ходе которого подозреваемого проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. В этот момент злоумышленник находится под стражей", - сообщили правоохранители.

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