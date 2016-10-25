Взяли під варту зловмисника, який обкрадав церкви на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Підозрюваного у крадіжках з церков на Прикарпатті взяли під варту, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.
“26-річний чоловік, якого підозрювали у щонайменше шести крадіжках із церков в Івано-Франківську, в період слідства викрадав гроші із храмів у Калуському районі та місті Долина, де його затримали на „гарячому“. Наразі за цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (крадіжка з проникненням в житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено ув’язнення на строк від трьох до шести років. Проводиться слідство в ході якого підозрюваного перевіряють на причетність до інших подібних злочинів. В цей момент зловмисник перебуває під вартою”, — повідомили правоохоронці.