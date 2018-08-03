Под санкции США попал еще один российский банк

Ранее, в США группа сенаторов внесла в Конгресс законопроект, который, по их мнению, должен усилить давление на Россию в ответ на вмешательство в выборы США, а также действия Москвы в Сирии и Крыму.

Как ранее сообщал УНН, Великобритания поддержала санкции Европейского союза против российских компаний из-за строительства Керченского моста.



Позднее, в России отреагировали на возможное ужесточение санкций США.