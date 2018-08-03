Под санкции США попал еще один российский банк
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки расширили санкционные списки в отношении КНДР, добавив в них физическое лицо из России, коммерческий банк "Агросоюз", зарегистрированный в РФ, а также еще одну китайскую и одну северокорейскую организацию. Об этом сообщило в пятницу Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Ранее, в США группа сенаторов внесла в Конгресс законопроект, который, по их мнению, должен усилить давление на Россию в ответ на вмешательство в выборы США, а также действия Москвы в Сирии и Крыму.
Как ранее сообщал УНН, Великобритания поддержала санкции Европейского союза против российских компаний из-за строительства Керченского моста.
Позднее, в России отреагировали на возможное ужесточение санкций США.