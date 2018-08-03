Під санкції США потрапив ще один російський банк
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки розширили санкційні списки щодо КНДР, додавши в них фізичну особу з Росії, комерційний банк "Агросоюз", зареєстрований в РФ, а також ще одну китайську і одну північнокорейську організацію. Про це повідомило в п'ятницю Управління по контролю над іноземними активами міністерства фінансів США, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Раніше, в США група сенаторів внесла до Конгресу законопроект, який, на їхню думку, повинен посилити тиск на Росію у відповідь на втручання у вибори США, а також дії Москви в Сирії і Криму.
Як раніше повідомляв УНН, Великобританія підтримала санкції Європейського союзу проти російських компаній через будівництва Керченського мосту.
Пізніше, в Росії відреагували на можливе посилення санкцій США.