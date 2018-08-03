Під санкції США потрапив ще один російський банк

Раніше, в США група сенаторів внесла до Конгресу законопроект, який, на їхню думку, повинен посилити тиск на Росію у відповідь на втручання у вибори США, а також дії Москви в Сирії і Криму.

Як раніше повідомляв УНН, Великобританія підтримала санкції Європейського союзу проти російських компаній через будівництва Керченського мосту.



Пізніше, в Росії відреагували на можливе посилення санкцій США.