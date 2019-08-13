Под Офисом Президента женщина потеряла сознание

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101327 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102077 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130940 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128236 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129136 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130986 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151182 просмотра

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Под Офисом Президента женщина потеряла сознание

Под Офисом Президента женщина потеряла сознание

Киев  •  УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. На акции врачей за отставку и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун пожилая женщина потеряла сознание, передает корреспондент УНН.

Так, во время акции пожилой женщине стало плохо, она потеряла сознание. К счастью, присутствующие на мероприятии медики оказали первую помощь женщине и вызвали "скорую".

Сейчас женщина пришла в себя. Медики-участники акции находятся рядом.

Напомним, несколько сотен человек, большинство из которых работники медицинских учреждений и лекарственных объединений, собрались под Офисом Президента. Они требуют отставки и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. На митинге слышны возгласы "Супрун, вон" и "Супрун, позор".

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