Под Офисом Президента женщина потеряла сознание
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На акции врачей за отставку и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун пожилая женщина потеряла сознание, передает корреспондент УНН.
Так, во время акции пожилой женщине стало плохо, она потеряла сознание. К счастью, присутствующие на мероприятии медики оказали первую помощь женщине и вызвали "скорую".
Сейчас женщина пришла в себя. Медики-участники акции находятся рядом.
Напомним, несколько сотен человек, большинство из которых работники медицинских учреждений и лекарственных объединений, собрались под Офисом Президента. Они требуют отставки и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. На митинге слышны возгласы "Супрун, вон" и "Супрун, позор".