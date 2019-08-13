Під Офісом Президента жінка втратила свідомість
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На акції лікарів за відставку в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун літня жінка втратила свідомість, передає кореспондент УНН.
Так, під час акції літній жінці стало погано, вона втратила свідомість. На щастя, присутні на заході медики надали першу допомогу жінці та викликали "швидку".
Зараз жінка прийшла до тями. Медики-учасники акції перебувають поруч.
Нагадаємо, кілька сотень людей, більшість з яких працівники медичних установ та лікарських об’єднань, зібралися під Офісом Президента. Вони вимагають відставки в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. На мітингу чутно вигуки "Супрун, геть" і "Супрун, ганьба".