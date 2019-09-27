Под Офисом Президента прошла акция "Ночь на Банковой"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Под стенами Офиса президента провели акцию "Ночь на Банковой. Снова", сообщает УНН.
Более 100 участников акции, среди которых большое количество общественных активистов пришли под Офис президента Украины, чтобы призвать Владимира Зеленского способствовать расследованию убийства Екатерины Гандзюк и многих других нападений на активистов по всей Украине.
Это повторная акция против безнаказанности за нападения на гражданских активистов, организованная друзьями погибшей в прошлом году Екатерины Гандзюк.
Напомним, ранее СБУ сообщили, что никаких материалов относительно заказчиков нападения на Гандзюк не скрывалось.