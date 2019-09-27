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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
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15 апреля, 14:47 • 36430 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под Офисом Президента прошла акция "Ночь на Банковой"

Киев • УНН

 • 14768 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Под стенами Офиса президента провели акцию "Ночь на Банковой. Снова", сообщает УНН.

Под Офисом Президента прошла акция "Ночь на Банковой"

Более 100 участников акции, среди которых большое количество общественных активистов пришли под Офис президента Украины, чтобы призвать Владимира Зеленского способствовать расследованию убийства Екатерины Гандзюк и многих других нападений на активистов по всей Украине.

Это повторная акция против безнаказанности за нападения на гражданских активистов, организованная друзьями погибшей в прошлом году Екатерины Гандзюк.

Напомним, ранее СБУ сообщили, что никаких материалов относительно заказчиков нападения на Гандзюк не скрывалось.

Украинские Национальные Новости

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