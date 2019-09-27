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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13564 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Під Офісом Президента пройшла акція “Ніч на Банковій”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Під стінами Офісу президента провели акцію “Ніч на Банковій. Знову”, повідомляє УНН.

Під Офісом Президента пройшла акція “Ніч на Банковій”

Понад 100 учасників акції, серед яких велика кількість громадських активістів, прийшли під Офіс президента України, щоб закликати Володимира Зеленського сприяти розслідуванню вбивства Катерини Гандзюк та багатьох інших нападів на активістів по всій Україні.

Це повторна акція проти безкарності за напади на громадських активістів, організована друзями загиблої у минулому році Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомили, що жодних матеріалів стосовно замовників нападу на Гандзюк не приховувалося.

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