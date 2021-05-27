Под Офисом президента на митинге требовали уволить судью Чванкина

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 37154 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 77490 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 93139 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 255339 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 146855 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 417939 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 322406 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217600 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246161 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256151 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 20889 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 20095 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 20381 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34034 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 19410 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 19948 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 34588 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 151254 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 255339 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 417939 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 17020 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25566 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54680 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78470 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 63149 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Под Офисом президента на митинге требовали уволить судью Чванкина

Киев • УНН

 • 13268 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня представители нескольких общественных организаций, журналисты и ветераны АТО вышли с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить главу Киевского районного суда города Одессы Сергея Чванкина. Акция прошла под Офисом президента, сообщает Гордон, передает УНН.

Под Офисом президента на митинге требовали уволить судью Чванкина

Председатель общественной организации "Всеукраинский народный совет противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" Анатолий Будник заявил, что у Чванкина есть покровители во власти.

"При проведении расследований общественными правозащитниками по сигналам СМИ, организациями и независимыми журналистами причин безнаказанности судьи Чванкина стало известно из источников, близких к нему, что он уже сообщил своему "близкому кругу", что он пользуется покровительством и его кандидатуру на председателя будущего суда Одессы поддерживает заместитель (главы) Офиса президента Смирнов Андрей Александрович, а также сам председатель Офиса президента Ермак Андрей Борисович, которым он передает "вознаграждения за неприкосновенность и продвижение "на более высокие административные должности". Также Сергей Анатольевич Чванкин не скрывает, что имеет поддержку в СБУ, МВД, ВРУ и в Совете судей Украины", – заявил активист.

Агентство приводит список требований, которые выдвинули активисты: уволить Чванкина, провести служебное расследование по поводу его связей с ОП, привлечь к ответственности коррупционеров, издать указ президента об амнистии всех участников АТО, которые осуждены по заказным делам.

"Вы знаете, что у нас есть пять ветвей власти – законодательная, исполнительная, судебная, вертикаль президента и средства массовой информации. Все эти ветви являются независимыми. Журналисты, например, могут прийти, чтобы взять интервью, осветить деятельность любой какой-то из этих ветвей, это их работа, и они защищены законом. Но наши журналисты пришли к Чванкину, а он на них натравил титушек. Вы понимаете, что произошло? Представитель суда привел криминал. То есть они сотрудничают", – заявил председатель общественной организации "Народ против коррупции" Александр Соловей, описывая ситуацию с журналистами издания "Стоп коррупция".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84