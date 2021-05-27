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Під Офісом президента на мітингу вимагали звільнити суддю Чванкіна

Київ • УНН

 • 13268 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні представники кількох громадських організацій, журналісти і ветерани АТО вийшли з вимогою до президента України Володимира Зеленського звільнити голову Київського районного суду міста Одеси Сергія Чванкіна. Акція відбулася під Офісом президента, повідомляє Гордон, передає УНН.

Під Офісом президента на мітингу вимагали звільнити суддю Чванкіна

Голова громадської організації "Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадська експертиза влади" Анатолій Буднік заявив, що у Чванкіна є покровителі у владі.

"При проведені розслідувань громадськими правозахисниками по сигналах ЗМІ, організаціями та незалежними журналістами причин безкарності судді Чванкіна стало відомо із джерел, близьких до нього, що він уже повідомив своєму "близькому колу", що він користується заступництвом і що його кандидатуру на голову майбутнього суду Одеси підтримує заступник [глави] Офісу президента Смирнов Андрій Олександрович, і сам глава Офісу президента – Єрмак Андрій Борисович, яким він передає "винагороди за недоторканість і просування" на більш високі адміністративні посади. Також Сергій Анатолійович Чванкін не приховує, що має підтримку у СБУ, МВС, ВРП та у Раді суддів України", – заявив активіст.

Агентство наводить список вимог, які висунули активісти: звільнити Чванкіна, провести службове розслідування щодо його зв'язків з ОП, притягнути до відповідальності корупціонерів, видати указ президента про амністію всіх учасників АТО, яких засуджено за рекомендованими справами.

"Ви знаєте, що у нас є п'ять гілок влади – законодавча, виконавча, судова, вертикаль президента та засоби масової інформації. Усі ці гілки є незалежними. Журналісти, приміром, можуть прийти, щоб узяти інтерв'ю, висвітлити діяльність будь-якої із цих гілок, це їхня робота, і вони захищені законом. Але наші журналісти прийшли до Чванкіна, а він на них натравив тітушок. Ви розумієте, що відбулося? Представник суду привів кримінал. Тобто вони співпрацюють", – заявив голова громадської організації "Народ проти корупції" Олександр Соловей, описуючи ситуацію з журналістами видання "Стоп корупція".

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