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Под натиском общественности в Киеве закрылось подпольное казино

Киев • УНН

 • 11505 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киеве закрылся азартный клуб, который маскировался под вывеской крупнейшего оператора государственных лотерей "М.С.Л.". Об этом сообщили в самой компании "М.С.Л.", передает УНН.

Под натиском общественности в Киеве закрылось подпольное казино

Нелегальная точка находилась по улице Вадима Гетьмана, 2. Её обнаружили юристы "М.С.Л." и журналисты в августе текущего года.

"Это - то самое заведение, в котором владельцы пытались физически давить на юристов "М.С.Л." и журналистов во время августовского рейда", - напомнили в компании.

Теперь по адресу Вадима Гетьмана, 2 магазин одежды. Но "М.С.Л." на достигнутом не останавливается и обещает продолжить войну с нелегалами.

"Мы продолжим эту работу - ведь по Украине таких нелегальных заведений, использующих честное имя "М.С.Л.", чрезвычайно большое количество", - предупредили в компании.

Напомним, "М.С.Л." объявил войну нелегалам в июле текущего года.

Во время совместного рейда юристов компании и журналистов было обнаружено ряд заведений, которые беспрепятственно занимаются запрещенной деятельностью.

В полиции публично обещают разобраться с нарушителями, но в то же время констатируют свою беспомощность в борьбе с ними.

Например, уголовное производство по факту организации азартных игр по адресу Чоколовский бульвар, 37, полиция расследует уже несколько лет, и все безрезультатно.

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