Под натиском общественности в Киеве закрылось подпольное казино
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Киеве закрылся азартный клуб, который маскировался под вывеской крупнейшего оператора государственных лотерей "М.С.Л.". Об этом сообщили в самой компании "М.С.Л.", передает УНН.
Нелегальная точка находилась по улице Вадима Гетьмана, 2. Её обнаружили юристы "М.С.Л." и журналисты в августе текущего года.
"Это - то самое заведение, в котором владельцы пытались физически давить на юристов "М.С.Л." и журналистов во время августовского рейда", - напомнили в компании.
Теперь по адресу Вадима Гетьмана, 2 магазин одежды. Но "М.С.Л." на достигнутом не останавливается и обещает продолжить войну с нелегалами.
"Мы продолжим эту работу - ведь по Украине таких нелегальных заведений, использующих честное имя "М.С.Л.", чрезвычайно большое количество", - предупредили в компании.
Напомним, "М.С.Л." объявил войну нелегалам в июле текущего года.
Во время совместного рейда юристов компании и журналистов было обнаружено ряд заведений, которые беспрепятственно занимаются запрещенной деятельностью.
В полиции публично обещают разобраться с нарушителями, но в то же время констатируют свою беспомощность в борьбе с ними.
Например, уголовное производство по факту организации азартных игр по адресу Чоколовский бульвар, 37, полиция расследует уже несколько лет, и все безрезультатно.