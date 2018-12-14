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Під натиском громадськості у Києві закрилося підпільне казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Києві закрився азартний клуб, який маскувався під вивіскою найбільшого оператора державних лотерей "М.С.Л.". Про це повідомили у самій компанії "М.С.Л.", передає УНН.

Під натиском громадськості у Києві закрилося підпільне казино

Нелегальна точка розташовувалася по вулиці Вадима Гетьмана, 2. Її виявили юристи "М.С.Л." і журналісти у серпні поточного року.

"Це - той самий заклад, у якому власники намагалися фізично тиснути на юристів "М.С.Л." і журналістів під час серпневого рейду", - нагадали у компанії.

Тепер за адресою Вадима Гетьмана, 2 магазин одягу. Але "М.С.Л." на досягнутому не зупиняється і обіцяє продовжити війну з нелегалами.

"Ми продовжимо цю роботу - адже по Україні таких нелегальних закладів, що використовують чесне ім'я "М.С.Л.", надзвичайно велика кількість", - попередили у компанії.

Нагадаємо, "М.С.Л." оголосив війну нелегалам у липні поточного року.

Під час спільного рейду юристів компанії та журналістів було виявлено низку закладів, які безперешкодно займаються забороненої діяльністю.

У поліції публічно обіцяють розібратися з порушниками, але водночас констатують свою безпорадність у боротьбі з ними.

Наприклад, кримінальне провадження за фактом організації азартних ігор за адресою Чоколівський бульвар, 37, поліція розслідує вже кілька років, і все безрезультатно.

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