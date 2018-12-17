Под колесами микроавтобуса погиб 15-летний школьник

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря около часа ночи на автодороге Великие Мосты – Рава-Русская, в одном из сел Сокальского района. Водитель микроавтобуса "Фольксваген", 40-летний местный житель, совершил наезд на своего 15-летнего односельчанина. От полученных травм парень скончался в больнице", – сообщили в Нацполиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство – ч.2 ст.286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, под Черновцами 15-летний мальчик во время катания на санках, привязанных к автомобилю, врезался в бетонный забор. От удара он получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.