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Під колесами мікроавтобуса загинув 15-річний школяр

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Львівській області мікроавтобус збив 15-річного школяра. Від отриманих травм підліток помер у лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції, передає УНН.

Під колесами мікроавтобуса загинув 15-річний школяр

"Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 грудня близько першої ночі на автодорозі Великі Мости – Рава-Руська, в одному з сіл Сокальського району. Водій мікроавтобуса "Фольксваген", 40-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на свого 15-річного односельчанина. Від отриманих травм хлопець помер у лікарні", - повідомили у Нацполіції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження – ч.2 ст.286 КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, під Чернівцями 15-річний хлопчик під час катання на санчатах, прив'язаних до автомобіля, врізався у бетонний паркан. Від удару він отримав травми, які виявилися несумісними з життям.

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