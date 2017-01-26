Под Киевом в Вишневом активисты перекрыли дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Киевской области в Вишневом активисты перекрыли дороги, передает УНН со ссылкой на сообщения очевидцев.
Сообщается, что активисты требуют снижения тарифов на проезд в общественном транспорте до справедливых цен.
Накануне, через соцсети распространялись сообщения о том, что активисты планируют перекрывать дороги в знак протеста с 9.00 до 13.00 26 января.
Зато в пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что активисты перекрывали дороги только для маршрутных такси.
"Там перекрывали только для маршрутных такси. Хотели, чтобы снизили тарифы", - уточнили в полиции.
Как сообщал УНН, участие в акции владельцев авто с иностранной регистрацией приняли около 200 человек.