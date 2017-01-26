Під Києвом у Вишневому активісти перекрили дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Київщині у Вишневому активісти перекрили дороги, передає УНН з посиланням на повідомлення очевидців.
Повідомляється, що активісти вимагають зниження тарифів на проїзд у громадському транспорті до справедливих цін.
Напередодні, через соцмережі поширювалися повідомлення про те, що активісти планують перекривати дороги на знак протесту з 9.00 до 13.00 26 січня.
Натомість у прес-службі поліції Київської області уточнили, що активісти перекривали дороги тільки для маршрутних таксі.
"Там перекривали тільки для маршрутних таксі. Хотіли, щоб знизили тарифи", - уточнили в поліції.
Як повідомляв УНН, участь в акції власників авто з іноземною реєстрацією взяли близько 200 людей.