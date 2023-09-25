Под Киевом в кафе произошла драка: нападавшие сбежали, объявлен план "Перехват"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На Киевщине в одном из кафе произошла драка. Нападавшие скрылись с места происшествия, в области объявлен план "Перехват". Об этом сообщает УНН, со ссылкой на полицию Киевщины.
Детали
В понедельник, 25 сентября, около 10 часов, в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из кафе произошла драка. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.
Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Также на территории области объявлен план «Перехват».
Правоохранители просят обращаться на спец линию «102», в случае если вы стали свидетелями происшествия, или владеете дополнительной информацией.
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