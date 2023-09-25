Під Києвом у кафе сталася бійка: нападники втекли, оголошено план "Перехоплення"

Деталі

У понеділок, 25 вересня, близько 10 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з кафе трапилася бійка. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

Наразі поліцією встановлюються всі обставини даної події. Також на території області оголошено план «Перехват».

Правоохоронці просять звертатися на спец лінію «102», у випадку якщо ви стали свідками події, або володієте додатковою інформацією.

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