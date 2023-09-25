Під Києвом у кафе сталася бійка: нападники втекли, оголошено план "Перехоплення"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На Київщині в одному з кафе сталася бійка. Нападники втекли з місця події, в області оголошено план "Перехоплення". Про це повідомляє УНН, з посиланням на поліцію Київщини.
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У понеділок, 25 вересня, близько 10 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з кафе трапилася бійка. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку.
Наразі поліцією встановлюються всі обставини даної події. Також на території області оголошено план «Перехват».
Правоохоронці просять звертатися на спец лінію «102», у випадку якщо ви стали свідками події, або володієте додатковою інформацією.
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